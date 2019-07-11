Туск назвал распад СССР счастливым событием
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Распад Советского Союза оказался счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, а также русских. Такое мнение на своей странице в "Твиттере" высказал глава Евросовета Дональд Туск.
— Я хочу сказать чётко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских, — заявил он во время визита в Грузию.
Туск также считает, что распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что СССР определил исход Второй мировой войны.