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Опубликовано 11 июля 2019, 10:17

Туск назвал распад СССР счастливым событием

Фото © AP Photo / Virginia Mayo

Фото © AP Photo / Virginia Mayo

Распад Советского Союза оказался счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, а также русских. Такое мнение на своей странице в "Твиттере" высказал глава Евросовета Дональд Туск.

Я хочу сказать чётко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских, — заявил он во время визита в Грузию.

Туск также считает, что распад СССР не был самой крупной геополитической катастрофой века.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что СССР определил исход Второй мировой войны.

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Владислав Фёдоров
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