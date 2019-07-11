В ГД назвали дешёвым пиаром предложение советника Зеленского о переименовании РФ

У украинского лидера просто нет времени, чтобы найти себе подходящую команду, считает Алексей Чепа.

Абсурдные заявления советников президента Украины Владимира Зеленского говорят о его слабости как лидера страны. Такое мнение Лайфу высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Зеленский пока слаб, пока ни опыта, ничего нет. Политическая сцена — это не сцена юмористического спектакля, совсем разные вещи, — сказал собеседник редакции.

Чепа отметил, для лидера страны очень важна команда, которая работает с главой государства, но, по словам парламентария, у Зеленского она отсутствует.

— Такие абсурдные предложения членов его команды говорят, к сожалению, о слабости Зеленского как президента. Я понимаю, что у него сейчас нет возможности отобрать эту команду, на это уходит время, это переживают все политики во всех странах, могут быть ошибки, но не какие-то очевидные глупости, рассчитанные на дешёвый пиар, — резюмировал депутат.