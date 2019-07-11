ГД одобрила проект о повышении возраста службы для полицейских

Однако в парламенте уточнили, что пенсионный возраст для сотрудников правоохранительных органов останется прежним.

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон "О службе в органах внутренних дел РФ". В частности, законопроект увеличивает предельный возраст службы в полиции. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты правительства.

Возрастную планку повысят в зависимости от звания сотрудника. Так, генерал-майоры и генерал-лейтенанты смогут служить до 65 лет вместо нынешних 60. Для полковников предложено повысить возраст с 55 до 60 лет, для майоров и подполковников полиции, внутренней службы и юстиции — с 50 до 55 лет.

При этом предполагается, что выслуга лет и пенсионный возраст останутся прежними.

В Госдуме ожидают, что реализация подобной законодательной инициативы может решить вопрос "недокомплекта штатной численности МВД России и его территориальных органов".