В Госдуме дали совет россиянам, профессии которых исчезнут через 10 лет

Шеин отметил, что тяжелее всего будет пожилым работникам, в том числе из-за слабой системы переподготовки.

Трудящихся продавцами и водителями россиян от невостребованности этих профессий через 10 лет может спасти переквалификация. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

По мнению члена Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, продавцам и водителям нужно освоить "сугубо человеческие" специальности. Шеин считает, что они могут попробовать себя в медицине, образовании, культуре, поработать в домах престарелых или приютах для бездомных животных.

— Человеческий труд всегда будет востребован там, где машина человека не заменит, — подчеркнул депутат.

Он отметил, что тяжелее всего будет пожилым людям, и добавил, что на сегодняшний день программа переквалификации рассчитана только на 14% взрослого населения России.