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Регион
Опубликовано 15 июля 2019, 01:34

Москалькова предупредила об угрозе давления на суд Киева из-за дела Вышинского

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Фото © Николай Галкин / ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Фото © Николай Галкин / ТАСС

Омбудсмен также призвала выступить против провокаций в пользу поддержки справедливости и правды в отношении дела журналиста.

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о возможных провокациях, а также давлении на судебные органы Украины со стороны радикальных кругов из-за вероятности изменения меры пресечения главному редактору РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Заявление Москальковой опубликовано на официальном сайте.

В связи с назначенным на завтра рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения Кириллу Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан, — сказала она.

Москалькова также призвала гражданское общество к выступлению против провокаций "в поддержку справедливости и правды в отношении Кирилла".

Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене. Херсонский суд 17 мая арестовал его на два месяца, а затем несколько раз продлевал эту меру пресечения. Вышинский своей вины не признал и назвал дело давлением на свободу слова, а украинский юрист посчитал его арест незаконным. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Анна Рыженкова
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