Москалькова предупредила об угрозе давления на суд Киева из-за дела Вышинского

Омбудсмен также призвала выступить против провокаций в пользу поддержки справедливости и правды в отношении дела журналиста.

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о возможных провокациях, а также давлении на судебные органы Украины со стороны радикальных кругов из-за вероятности изменения меры пресечения главному редактору РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Заявление Москальковой опубликовано на официальном сайте.

— В связи с назначенным на завтра рассмотрением в суде дела о возможной замене меры пресечения Кириллу Вышинскому мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан, — сказала она.

Москалькова также призвала гражданское общество к выступлению против провокаций "в поддержку справедливости и правды в отношении Кирилла".