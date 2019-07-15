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Опубликовано 15 июля 2019, 17:02

В России может появиться чёрный список опекунов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Наличие такой базы поможет предотвратить усыновление детей людьми, которые лишены этого права.

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроект, которым предлагается создать Федеральный реестр недобросовестных опекунов, лишённых права воспитывать ребёнка. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Наличие чёрного списка позволит наладить взаимодействие между уполномоченными органами, участвующими в судьбе приёмных детей. Сейчас выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется только в загс. Эта лазейка предоставляет недобросовестным опекунам возможность снова взять ребёнка из другого детского дома, переехав из одного региона в другой.

Законопроект был внесён правительством и принят в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в одну из больниц Ингушетии поступила семилетняя девочка со следами истязаний на теле. Врачи нашли многочисленные порезы, ожоги и укусы — как свежие, так и уже заросшие. В нанесении телесных повреждений несовершеннолетней подозревается её тётя, которая воспитывала девочку. Она взята под стражу, возбуждено уголовное дело.

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Андрей Бражников
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