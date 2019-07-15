В России может появиться чёрный список опекунов

Наличие такой базы поможет предотвратить усыновление детей людьми, которые лишены этого права.

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят законопроект, которым предлагается создать Федеральный реестр недобросовестных опекунов, лишённых права воспитывать ребёнка. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Наличие чёрного списка позволит наладить взаимодействие между уполномоченными органами, участвующими в судьбе приёмных детей. Сейчас выписка из решения суда о лишении или ограничении, а также восстановлении в родительских правах и отмене усыновления направляется только в загс. Эта лазейка предоставляет недобросовестным опекунам возможность снова взять ребёнка из другого детского дома, переехав из одного региона в другой.

Законопроект был внесён правительством и принят в первом чтении.