Москалькова напомнила об условии освобождения украинских моряков

Омбудсмен находится в Киеве, где сегодня посетила заседание суда по делу главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки могут быть освобождены из-под стражи, если будет гарантировано их участие в уголовном процессе.

— Я хочу напомнить, что РФ направила ноту в Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства, — цитирует Москалькову РИА "Новости".

Ранее сегодня замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что власти Москвы и Киева всё-таки ведут переговоры об обмене украинских моряков.