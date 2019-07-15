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Опубликовано 15 июля 2019, 22:07

Москалькова напомнила об условии освобождения украинских моряков

Татьяна Москалькова. Фото © VK / Уполномоченный по правам человека в РФ

Татьяна Москалькова. Фото © VK / Уполномоченный по правам человека в РФ

Омбудсмен находится в Киеве, где сегодня посетила заседание суда по делу главреда РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что задержанные в Керченском проливе украинские моряки могут быть освобождены из-под стражи, если будет гарантировано их участие в уголовном процессе.

Я хочу напомнить, что РФ направила ноту в Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства, — цитирует Москалькову РИА "Новости".

Ранее сегодня замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что власти Москвы и Киева всё-таки ведут переговоры об обмене украинских моряков.

А ещё ранее официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что Киев отказался обсуждать возвращение своих моряков домой.

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Иван Комогорцев
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