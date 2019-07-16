Госдума приняла закон о наказании за отказ пропускать скорую

В случае внесения изменений в УК нарушителей ждёт штраф, а также лишение водительских прав на срок до года.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов об ужесточении наказания за недопуск машин скорой помощи к пациентам и воспрепятствование работе медиков.

Согласно одному из проектов, предлагается за воспрепятствование "в какой бы то ни было форме" работе врачей, ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, лишать свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента предусматривается до четырёх лет тюрьмы.

Другим документом предлагается лишать свободы на срок до двух лет за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью медработника во время исполнения служебных обязанностей. А за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

За непропуск машин скорой помощи и экстренных служб с включёнными проблесковыми маячками и сиренами тоже предлагается ужесточить наказание. В случае внесения изменений в законодательство нарушителей ждёт штраф до пяти тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от трёх месяцев до года.