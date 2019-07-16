Госдума утвердила запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
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Законопроект также делает невозможным погашение долгов за счёт соседей должника.
Депутаты Госдумы приняли поправки в Жилищный кодекс РФ, которые запрещают передавать коллекторам долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В документе прописаны исключения. Это управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и региональные операторы.
Законопроект внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её мнению, передача данных о долгах по ЖКХ коллекторам нарушает права и законные интересы россиян.
Поправки, которые внесли во втором чтении документа, делают невозможным погашение долга за счёт соседей. Задолженности по ЖКХ будут изыматься через суд.
Закону ещё предстоит пройти рассмотрение в верхней палате парламента. В случае принятия он будет отправлен на подпись главе государства.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал предотвращать и пресекать неправомерные действия коллекторов. Ответственными за реализацию поручения назначены главы ЦБ, МВД, Генпрокуратуры, СКР и Минюста.