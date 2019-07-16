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Регион
Опубликовано 16 июля 2019, 16:32

Госдума утвердила запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Законопроект также делает невозможным погашение долгов за счёт соседей должника.

Депутаты Госдумы приняли поправки в Жилищный кодекс РФ, которые запрещают передавать коллекторам долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе прописаны исключения. Это управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и региональные операторы.

Законопроект внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её мнению, передача данных о долгах по ЖКХ коллекторам нарушает права и законные интересы россиян.

Поправки, которые внесли во втором чтении документа, делают невозможным погашение долга за счёт соседей. Задолженности по ЖКХ будут изыматься через суд.

Закону ещё предстоит пройти рассмотрение в верхней палате парламента. В случае принятия он будет отправлен на подпись главе государства.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал предотвращать и пресекать неправомерные действия коллекторов. Ответственными за реализацию поручения назначены главы ЦБ, МВД, Генпрокуратуры, СКР и Минюста.

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Сусанна Витвинская
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