Госдума утвердила запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Законопроект также делает невозможным погашение долгов за счёт соседей должника.



Депутаты Госдумы приняли поправки в Жилищный кодекс РФ, которые запрещают передавать коллекторам долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В документе прописаны исключения. Это управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и региональные операторы.

Законопроект внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По её мнению, передача данных о долгах по ЖКХ коллекторам нарушает права и законные интересы россиян.

Поправки, которые внесли во втором чтении документа, делают невозможным погашение долга за счёт соседей. Задолженности по ЖКХ будут изыматься через суд.

Закону ещё предстоит пройти рассмотрение в верхней палате парламента. В случае принятия он будет отправлен на подпись главе государства.