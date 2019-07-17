Слуцкий назвал цинизмом призывы Евросоюза к России признать вину в крушении MH17

По мнению главы Комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, призывы Евросоюза к России признать вину в крушении малайзийского боинга MH17 являются проявлением редкого цинизма.

— Евросоюз призвал РФ взять на себя ответственность за сбитый "боинг" МН17. То есть Брюссель говорит нет объективному расследованию, нет презумпции невиновности, нет разумным доводам и да — политическому самооговору. Редкий цинизм и политическая ангажированность, — отметил парламентарий.