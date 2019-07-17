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Регион
Опубликовано 17 июля 2019, 01:23

Слуцкий назвал цинизмом призывы Евросоюза к России признать вину в крушении MH17

Леонид Слуцкий. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Леонид Слуцкий. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

По мнению главы Комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, призывы Евросоюза к России признать вину в крушении малайзийского боинга MH17 являются проявлением редкого цинизма.

Евросоюз призвал РФ взять на себя ответственность за сбитый "боинг" МН17. То есть Брюссель говорит нет объективному расследованию, нет презумпции невиновности, нет разумным доводам и да — политическому самооговору. Редкий цинизм и политическая ангажированность, — отметил парламентарий.

Напомним, накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского "боинга" над Донбассом в 2014 году, когда погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Путин заявил, что следствие по MH17 не предоставило доказательств вины РФ

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Аннa Харитонова
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