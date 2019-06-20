Путин заявил, что следствие по MH17 не предоставило доказательств вины РФ

Международное следствие по делу о крушении рейса MH17 не представило доказательств вины РФ, заявил президент России Владимир Путин.

— Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на её плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и было представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств, — сказал лидер страны во время пресс-подхода после прямой линии.

Он напомнил, что у Москвы есть своя версия крушения малайзийского "боинга". Однако никто Россию слушать не хочет. По словам Путина, если не получится диалога с международными следователями, то никаких ответов на вопросы не будет.

Как писал Лайф, международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению лайнера. По словам родственницы одной из жертв катастрофы, в их числе — трое россиян и один украинец. В МИД России выводы следственной группы назвали бездоказательными. Российская сторона и ранее отмечала зависимость ССГ от некомпетентных источников.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк же это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.