Путин заявил, что следствие по MH17 не предоставило доказательств вины РФ

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Международное следствие по делу о крушении рейса MH17 не представило доказательств вины РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на её плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и было представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств, — сказал лидер страны во время пресс-подхода после прямой линии.

Он напомнил, что у Москвы есть своя версия крушения малайзийского "боинга". Однако никто Россию слушать не хочет. По словам Путина, если не получится диалога с международными следователями, то никаких ответов на вопросы не будет.

Как писал Лайф, международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению лайнера. По словам родственницы одной из жертв катастрофы, в их числе — трое россиян и один украинец. В МИД России выводы следственной группы назвали бездоказательными. Российская сторона и ранее отмечала зависимость ССГ от некомпетентных источников.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк же это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.

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