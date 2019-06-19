В МИД России назвали бездоказательными выводы следственной группы по MH17

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москву отстранили от полноценного участия в ССГ, отведя второстепенную роль.

Министерство иностранных дел Российской Федерации назвало голословными обвинения, выдвинутые совместной следственной группой (ССГ) по делу о крушении самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.

— Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз также не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений, — сказано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что с первого дня трагедии Москва была готова оказывать "всемерное содействие расследованию" и предоставляла Нидерландам всю имеющуюся о катастрофе информацию.

Как писал Лайф, международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению лайнера. По словам родственницы одной из жертв катастрофы, в их числе трое россиян и один украинец. В Москве выводы назвали голословными. Российская сторона и ранее отмечала зависимость ССГ от некомпетентных источников.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.