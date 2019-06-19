Следователи установили четырёх подозреваемых в причастности к крушению MH17

По словам родственников погибших, среди них трое россиян и один гражданин Украины.

Международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению самолёта Boeing 777 компании Malaysia Airlines в Донбассе. Об этом после встречи со следователями заявила родственница одной из жертв катастрофы Зилена Фредерикс.

По её словам, в их числе трое россиян и один украинец.

Суд состоится 9 марта 2020 года. Подозреваемым будет инкриминироваться убийство. Следователи также планируют впоследствии назвать "больше имён", не уточнив количество предполагаемых фигурантов.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.