Госдума одобрила в первом чтении проект об увеличении акцизов на вино

По оценке правительства, благодаря этому в бюджет ежегодно будут попадать дополнительные 22 миллиарда рублей.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об увеличении с 2020 года акцизов на вино, а также установлении налоговых ставок на подакцизные товары начиная с 2022-го.

Согласно оценке правительства, это обеспечит дополнительные доходы в бюджетную систему России в сумме около 22 миллиардов рублей ежегодно.

Согласно проекту закона, к подакцизным товарам относятся виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, в том числе игристого, и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.

Ставка акциза на 2020 год для виноматериалов составит 31 рубль за литр, для винограда — 30 рублей за тонну. В 2022 году ставки будут на уровне 33 и 32 рублей соответственно. Акцизы на тихие вина в 2020 году предполагается увеличить в 1,7 раза — с 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 до 40 рублей.