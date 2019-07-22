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Опубликовано 22 июля 2019, 10:14

Звукорежиссёра группы "Кино" не устроил кавер "Группы крови" от Metallica

Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

Фото © Гавриил Григоров / ТАСС

По мнению Алексея Вишни, технически эта песня сделана "очень плохо", словно басисту включили её за кулисами "один раз".

Исполнение песни "Группа крови" на концерте легендарной рок-группы Metallica буквально разорвало "Лужники". Кавер на одну из визитных карточек группы "Кино" стал приятным сюрпризом для русскоязычной публики, однако не для друзей Виктора Цоя. К примеру, Алексей Вишня — бывший звукорежиссёр группы "Кино" — остался неудовлетворён качеством исполнения песни. Техническая сторона, говорит, подкачала.

Один раз за кулисами кто-то ему [басисту Роберту Трухильо. — Прим. ред.] показал её. В этом нет работы. Нет ничего сложного. Просто, как говорится, уличная подготовка к исполнению пришла на профессиональную сцену, — приводит слова собеседника портал "360".

По словам друга Цоя, сама идея достаточно неплоха, вот только "ничего путного" из неё не вышло.

Ранее в своём Instagram-аккаунте концертное агентство Sav Entertainment поделилось снимком специфического текста песни "Группа крови" Виктора Цоя, созданным для басиста Metallica Роберта Трухильо. Чтобы преодолеть языковой барьер, русский текст песни переписали в созвучные слова на латинице. Так, строчка "группа крови на рукаве" для музыканта выглядела как GROUPAH KROVEE (NARUE KAH VIE).

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Алексей Берковиц
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