Звукорежиссёра группы "Кино" не устроил кавер "Группы крови" от Metallica

По мнению Алексея Вишни, технически эта песня сделана "очень плохо", словно басисту включили её за кулисами "один раз".

Исполнение песни "Группа крови" на концерте легендарной рок-группы Metallica буквально разорвало "Лужники". Кавер на одну из визитных карточек группы "Кино" стал приятным сюрпризом для русскоязычной публики, однако не для друзей Виктора Цоя. К примеру, Алексей Вишня — бывший звукорежиссёр группы "Кино" — остался неудовлетворён качеством исполнения песни. Техническая сторона, говорит, подкачала.

— Один раз за кулисами кто-то ему [басисту Роберту Трухильо. — Прим. ред.] показал её. В этом нет работы. Нет ничего сложного. Просто, как говорится, уличная подготовка к исполнению пришла на профессиональную сцену, — приводит слова собеседника портал "360".

По словам друга Цоя, сама идея достаточно неплоха, вот только "ничего путного" из неё не вышло.