Организатор концерта Metallica в Москве объяснился за песню Цоя

Организатор московского концерта рок-группы Metallica Владимир Зубицкий заявил, что даже для него, по идее — главного человека на мероприятии, прозвучавший со сцены хит Цоя был своеобразным сюрпризом.

По его словам, музыканты заявили о своём намерении примерно за час-полтора до начала выступления. Это своего рода традиция — во время концерта исполнять песню, которая была бы знаковой для принимающей страны.

— Они, я думаю, выбрали правильную историю, культового исполнителя, правильную песню и серьёзно к этому подготовились. Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная. Под эту песню сделан специальный видеоряд, это работа не одного и не двух дней, — приводит его слова РБК.

Зубицкий также отметил, что музыканты относятся к России с большим пиететом и очень любят российскую публику.

Ранее Лайф сообщал, что американская рок-группа Metallica во время выступления в московском ДЦ "Лужники" исполнила на русском языке кавер песни Виктора Цоя "Группа крови".

Жест был тепло — если не сказать горячо — встречен публикой, однако позже причастные к творчеству группы "Кино" люди раскритиковали музыкантов. Как заявил звукорежиссёр, его огорчила техническая сторона процесса, в частности качество исполнения. Основатель коллектива "Кино" высказал мнение, что рокеры сыграли песню "от балды".