Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июля 2019, 11:25

Милонов предложил запретить мужчинам ходить по улицам "в труселях и без майки"

Фото © Flickr / torbakhopper

Фото © Flickr / torbakhopper

По мнению парламентария, люди, которые так оголяются в городе, находятся на одном уровне с шимпанзе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить мужчинам ходить по улицам с голым торсом, сообщает агентство "Москва".

Я требую, чтобы было административно запрещено ходить с голым торсом по улице, — заявил парламентарий.

По словам Милонова, ходить "в труселях и без майки" можно дома или на пляже, но не по городским улицам и паркам.

Эта самоидентификация людей с уровнем образования ниже трёх классов и уровнем шимпанзе требует самовыражения, — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что на мини-юбки подобный запрет распространяться не должен. Он уточнил, что говорит именно "о прогулках без майки, о мужиках с голым торсом" — эстетически неправильных вещах.

Ранее Лайф писал, что запрет на прогулки по улицам с обнажённым торсом ввели в Риме.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar