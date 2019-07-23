Милонов предложил запретить мужчинам ходить по улицам "в труселях и без майки"

По мнению парламентария, люди, которые так оголяются в городе, находятся на одном уровне с шимпанзе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить мужчинам ходить по улицам с голым торсом, сообщает агентство "Москва".

— Я требую, чтобы было административно запрещено ходить с голым торсом по улице, — заявил парламентарий.

По словам Милонова, ходить "в труселях и без майки" можно дома или на пляже, но не по городским улицам и паркам.

— Эта самоидентификация людей с уровнем образования ниже трёх классов и уровнем шимпанзе требует самовыражения, — отметил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что на мини-юбки подобный запрет распространяться не должен. Он уточнил, что говорит именно "о прогулках без майки, о мужиках с голым торсом" — эстетически неправильных вещах.