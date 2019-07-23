Госдума приняла закон о ветеранском статусе для ополченцев Дагестана
Дагестанские ополченцы ведут бой с боевиками, 1999 год. Фото © ТАСС / Александр Данилюшин
Согласно документу, жителям республики, которые противостояли боевикам на Кавказе, будут положены льготы и дополнительные выплаты.
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о статусе ветеранов для жителей Дагестана, которые в 1999 году участвовали в боях против вторгшихся на территорию республики боевиков. В случае окончательного вступления документа в законную силу ополченцам будут положены все материальные льготы, которые получают ветераны боевых действий.
Согласно заключению правового управления парламента, действующая редакция законопроекта предусматривает широкий ряд мер социальной поддержки ветеранов-ополченцев. Часть льгот будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета. В этот перечень входят льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильём ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Напомним, вопрос о необходимости приравнять ополченцев Дагестана, давших отпор при вторжении боевиков на территорию республики в 1999 году, поднимался на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с террористами в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана в 1999 году.