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Регион
Опубликовано 23 июля 2019, 14:06

Госдума приняла закон о ветеранском статусе для ополченцев Дагестана

Дагестанские ополченцы ведут бой с боевиками, 1999 год. Фото © ТАСС / Александр Данилюшин

Дагестанские ополченцы ведут бой с боевиками, 1999 год. Фото © ТАСС / Александр Данилюшин

Согласно документу, жителям республики, которые противостояли боевикам на Кавказе, будут положены льготы и дополнительные выплаты.

Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о статусе ветеранов для жителей Дагестана, которые в 1999 году участвовали в боях против вторгшихся на территорию республики боевиков. В случае окончательного вступления документа в законную силу ополченцам будут положены все материальные льготы, которые получают ветераны боевых действий.

Согласно заключению правового управления парламента, действующая редакция законопроекта предусматривает широкий ряд мер социальной поддержки ветеранов-ополченцев. Часть льгот будет финансироваться за счёт средств федерального бюджета. В этот перечень входят льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильём ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Напомним, вопрос о необходимости приравнять ополченцев Дагестана, давших отпор при вторжении боевиков на территорию республики в 1999 году, поднимался на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с террористами в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана в 1999 году.

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Алексей Гладких
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