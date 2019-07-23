Warner Bros. экранизирует комикс о советском Супермене

Согласно сюжету его усыновляет советский вождь Иосиф Сталин, а после его смерти Супермен становится генсеком партии, разрываясь между долгом перед страной и долгом перед человечеством.

Студия Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из Советского Союза. Как сообщает DC Сomics, лента под названием "Супермен: Красный сын" должна выйти в 2020 году.

Автор комикса Марк Миллар рассказал, что эта идея пришла к нему ещё в детстве. Согласно сюжету ракета главного героя приземлится не в Канзасе, а в советском колхозе. Там его усыновляет советский вождь Иосиф Сталин, а после его смерти Супермен становится генсеком партии, разрываясь между долгом перед страной и долгом перед человечеством.