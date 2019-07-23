Почти 40 человек пострадали из-за лесных пожаров в Португалии
😲😲😲— The FIRE Bible 🔥 (@TheFireBible_) 22 июля 2019 г.
Wow!!!
"Major fires in Mação, Portugal late this afternoon, July 22nd!"
Report: Soutaria TV via Márcio Santos#Fire #Firefighters #wildfire #Portugal pic.twitter.com/1Cz6CRjziH
Число пострадавших в результате бушующих в Португалии природных пожаров возросло до 39 человек. Об этом сообщает местное издание Expresso, ссылаясь на медиков.
#RT @AP: RT @AP_Europe: VIDEO: A major wildfire in Portugal is posing a big challenge to firefighters. Experts are warning that Europe needs to better prepare for blazes that reach a massive new scale. Read more about superfires, or mega-fires, here: … pic.twitter.com/r3EkOvXNkI— Michael Miller—5229 Cornell Ave El Paso, TX 79924 (@CarnageMovie) 22 июля 2019 г.
Пожар начался в субботу, 20 июля, в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, спустя время он перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан.
Пожарным удалось взять под контроль 90 процентов горящего леса, но тем не менее португальские власти в одиночку не могут справиться с пожаром и позвали соседнюю Испанию на помощь.