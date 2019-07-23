Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 июля 2019, 15:55

Почти 40 человек пострадали из-за лесных пожаров в Португалии

Число пострадавших в результате бушующих в Португалии природных пожаров возросло до 39 человек. Об этом сообщает местное издание Expresso, ссылаясь на медиков.

Пожар начался в субботу, 20 июля, в муниципалитете Вила-ди-Рей, расположенном в округе Каштелу-Бранку, спустя время он перекинулся на территорию соседнего муниципалитета Масан.

Пожарным удалось взять под контроль 90 процентов горящего леса, но тем не менее португальские власти в одиночку не могут справиться с пожаром и позвали соседнюю Испанию на помощь.

BannerImage
Владислав Фёдоров
  • Новости
  • Португалия
  • леса
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar