В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года

Ряд научных исследований показал, что употребление спиртного в 18 лет может стать причиной поражения важных элементов мозга.

В Государственную думу внесён законопроект о продаже алкогольной продукции с 21 года. Текст документа опубликован в электронной базе Госдумы. Автором законопроекта выступил депутат от "Единой России" Шамсаил Саралиев.

В пояснительной записке говорится, что регионы смогут увеличивать минимальный допустимый возраст для продажи спиртного до 21 года. Благодаря этой мере удастся избежать алкоголизации молодёжи.

По мнению парламентария, в 18 лет человек ещё не в состоянии принять осознанное решение об употреблении алкоголя. Кроме того, ряд исследований показал, что в этом возрасте от спиртного могут пострадать структурные элементы мозга.