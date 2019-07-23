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Регион
Опубликовано 23 июля 2019, 17:05

В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Ряд научных исследований показал, что употребление спиртного в 18 лет может стать причиной поражения важных элементов мозга.

В Государственную думу внесён законопроект о продаже алкогольной продукции с 21 года. Текст документа опубликован в электронной базе Госдумы. Автором законопроекта выступил депутат от "Единой России" Шамсаил Саралиев.

В пояснительной записке говорится, что регионы смогут увеличивать минимальный допустимый возраст для продажи спиртного до 21 года. Благодаря этой мере удастся избежать алкоголизации молодёжи.

По мнению парламентария, в 18 лет человек ещё не в состоянии принять осознанное решение об употреблении алкоголя. Кроме того, ряд исследований показал, что в этом возрасте от спиртного могут пострадать структурные элементы мозга.

Ранее Минпромторг предложил "не считать" пиво алкоголем.

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Никита Никонов
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