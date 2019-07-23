Тысячи пользователей "Фейсбука" намерены выйти на поиски лох-несского чудовища
Первое письменное упоминание о чудовище в озере Лох-Несс было сделано в шестом веке.
Пользователи "Фейсбука" вслед за штурмом "Зоны 51" решили организовать ещё одно мероприятие — поиски легендарного лох-несского чудовища. Об этом сообщает Independent.
Около 20 тысяч человек выразили желание найти Несси. Ещё 38 тысяч проявили интерес к событию. Акция назначена на 21 сентября, на следующий день после штурма "Зоны 51".
В британском Национальном королевском обществе спасения на воде (RNLI) выразили обеспокоенность подобными намерениями. Глубина озера Лох-Несс достигает 230 метров, поэтому поиски чудовища могут быть опасными.
Лох-несское чудовище является персонажем шотландской легенды. Первые письменные упоминания о нём датируются VI веком нашей эры.
Ранее стало известно, что пользователи "Фейсбука" организовали акцию, призванную собрать желающих пойти на штурм "Зоны 51" в штате Невада и освободить якобы спрятанных там представителей инопланетных рас. На данный момент уже один миллион человек выразили готовность проверить легенду. Ещё полтора миллиона человек заинтересовались акцией. Мероприятие назначено на 20 сентября. В Пентагоне заявили, что готовы защитить базу.