Тысячи пользователей "Фейсбука" намерены выйти на поиски лох-несского чудовища

Первое письменное упоминание о чудовище в озере Лох-Несс было сделано в шестом веке.

Пользователи "Фейсбука" вслед за штурмом "Зоны 51" решили организовать ещё одно мероприятие — поиски легендарного лох-несского чудовища. Об этом сообщает Independent.

Около 20 тысяч человек выразили желание найти Несси. Ещё 38 тысяч проявили интерес к событию. Акция назначена на 21 сентября, на следующий день после штурма "Зоны 51".

В британском Национальном королевском обществе спасения на воде (RNLI) выразили обеспокоенность подобными намерениями. Глубина озера Лох-Несс достигает 230 метров, поэтому поиски чудовища могут быть опасными.

Лох-несское чудовище является персонажем шотландской легенды. Первые письменные упоминания о нём датируются VI веком нашей эры.