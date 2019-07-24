Рианна с трудом поверила, что такое возможно, увидев фото своей маленькой копии

Американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна в своём инстаграм-аккаунте опубликовала фотографию девочки, которая удивительно на неё похожа. Звезда уточнила, что чуть не выронила телефон из рук, когда увидела фотографию.

Фото © Instagram/badgalriri

Тайра Бэнкс тоже поделилась фото девочки, прокомментировав его словами: "S.O.S. Пожалуйста, помогите узнать, чьё это молодое страстное лицо мини-Рианны". Быть может, супермодель искала ребёнка, чтобы сделать ей деловое предложение в фешен-индустрии? Помимо Тайры множество других звёзд мировой величины прокомментировали схожесть Рианны и Алайи.

Фото © Instagram/bestfanbase

С каких это пор у тебя ребёнок появился? Снуп Догг, американский рэпер

Ну, теперь мы хотя бы знаем, как будет выглядеть твой ребёнок Хадиджа Хакк, американская актриса