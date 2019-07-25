Госдума продлила "дачную амнистию" в России до марта 2021 года

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.

Таким образом, до указанной даты граждане смогут в упрощённом порядке оформить права собственности на дачную недвижимость. К примеру, для регистрации прав на дом не нужно будет получать разрешение на ввод жилого объекта в эксплуатацию, потребуется только технический план.

— Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, — говорится в сообщении.

Кроме того, документ регулирует и другие вопросы. Так, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок безвозмездного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ участков, которые находятся в публичной собственности.