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Регион
Опубликовано 25 июля 2019, 15:11

Госдума продлила "дачную амнистию" в России до марта 2021 года

Фото © Pixbay

Фото © Pixbay

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.

Таким образом, до указанной даты граждане смогут в упрощённом порядке оформить права собственности на дачную недвижимость. К примеру, для регистрации прав на дом не нужно будет получать разрешение на ввод жилого объекта в эксплуатацию, потребуется только технический план.

Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, — говорится в сообщении.

Кроме того, документ регулирует и другие вопросы. Так, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок безвозмездного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ участков, которые находятся в публичной собственности.

Ранее Лайф писал, как правильно зарегистрировать дом по "дачной амнистии".

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Анна Сокова
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