Пенсионерка из России утонула во время отдыха в Черногории

По предварительной информации, трагический инцидент произошёл на курорте около города Бечичи.



Туристка из России утонула во время купания в Адриатическом море на курорте вблизи городка Бечичи. Как об этом сообщил местный государственный телеканал RTCG, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть 74-летней женщины, когда её тело достали из воды.

Как говорится в сообщении телеканала, на теле погибшей россиянки не обнаружено следов насилия.

Полиция расследует подробности случившегося. В российском консульстве ответили, что пока не получали данных о происшествии.