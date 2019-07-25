Пенсионерка из России утонула во время отдыха в Черногории
Фото © LIFE / Эмила Сидорова
По предварительной информации, трагический инцидент произошёл на курорте около города Бечичи.
Туристка из России утонула во время купания в Адриатическом море на курорте вблизи городка Бечичи. Как об этом сообщил местный государственный телеканал RTCG, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть 74-летней женщины, когда её тело достали из воды.
Как говорится в сообщении телеканала, на теле погибшей россиянки не обнаружено следов насилия.
Полиция расследует подробности случившегося. В российском консульстве ответили, что пока не получали данных о происшествии.
Напомним, ранее Лайф сообщал о гибели другой российской туристки в Греции. Тело 30-летней уроженки Уфы без признаков жизни было обнаружено в номере отеля в Афинах.