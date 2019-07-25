Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 июля 2019, 15:21

Пенсионерка из России утонула во время отдыха в Черногории

Фото © LIFE / Эмила Сидорова

Фото © LIFE / Эмила Сидорова

По предварительной информации, трагический инцидент произошёл на курорте около города Бечичи.

Туристка из России утонула во время купания в Адриатическом море на курорте вблизи городка Бечичи. Как об этом сообщил местный государственный телеканал RTCG, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть 74-летней женщины, когда её тело достали из воды.

Как говорится в сообщении телеканала, на теле погибшей россиянки не обнаружено следов насилия.

Полиция расследует подробности случившегося. В российском консульстве ответили, что пока не получали данных о происшествии.

Напомним, ранее Лайф сообщал о гибели другой российской туристки в Греции. Тело 30-летней уроженки Уфы без признаков жизни было обнаружено в номере отеля в Афинах.

BannerImage
Алексей Гладких
  • Новости
  • В мире
  • Черногория
  • Путешествия
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar