Миронов заявил, что проведёт летние каникулы за сбором камней и рыбалкой

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что коллекционирует минералы и в отпуске не отказывает себе в походе за камнями. Другое хобби политика — рыбалка.

— Для меня рыбалка — это всегда либо Север, либо Дальний Восток нашей страны, — ответил Миронов телеканалу "Россия 24" на вопрос о том, как проведёт свои летние каникулы.