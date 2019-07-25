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Регион
Опубликовано 25 июля 2019, 16:52

Миронов заявил, что проведёт летние каникулы за сбором камней и рыбалкой

Фото © VK / Сергей Миронов

Фото © VK / Сергей Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что коллекционирует минералы и в отпуске не отказывает себе в походе за камнями. Другое хобби политика — рыбалка.

Для меня рыбалка — это всегда либо Север, либо Дальний Восток нашей страны, — ответил Миронов телеканалу "Россия 24" на вопрос о том, как проведёт свои летние каникулы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что ближайший отпуск проведёт "на просторах нашего отечества" — на море, в горах.

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Эмила Сидорова
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