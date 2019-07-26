В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние кораблей ВМС Украины

Украинские военные корабли, которые находятся в порту Севастополя, пребывают в "полуобморочном" состоянии и не будут участвовать в праздновании Дня Военно-морского флота РФ 28 июля, т.к. являются собственностью другой страны. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, на украинских судах грядущий праздник никак не отразится — их не будут украшать флагами и подсветкой.

— Это имущество украинского флота, а значит, к российскому празднику не имеет никакого отношения, так что только вахта и шлюпочный флаг — больше ничего. Впрочем, сегодня большая часть этих украинских кораблей, как говорится, в полуобморочном состоянии, поэтому не до праздника, — цитирует Белика РИА "Новости".