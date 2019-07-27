Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2019, 05:34

У побережья Ливии спасли 269 нелегальных мигрантов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Их доставили на морскую базу Триполи, где им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

У берегов Ливии береговая охрана смогла спасти 269 нелегальных мигрантов в рамках нескольких операций, сообщил РИА "Новости" официальный представитель ВМС Ливии Аюб Касем.

На основании заявления, патрулю прибрежной охраны Триполи удалось... 25 июля 2019 года спасти 87 нелегальных мигрантов на резиновой лодке, все они мужчины, — рассказал Касем.

По его словам, мигранты были гражданами различных стран Африки. Их спасли в 60 километрах к северо-востоку от Триполи.

Мигрантов доставили на морскую базу Триполи, где им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь. Затем их передали Управлению по борьбе с нелегальной миграцией, рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в двух других спасательных операциях были спасены ещё две группы мигрантов на резиновых лодках.

Эти группы мигрантов, также являющихся гражданами стран Африки, спасли в 70 милях севернее города Кастельверде (к востоку от Триполи).

Ранее Лайф сообщал о крушении судна у берегов Туниса, в результате которого погибло 82 мигранта.

BannerImage
Анна Рыженкова
  • Новости
  • Ливия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar