Слуцкий рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
Депутат не исключил, что переговоры лидеров могут не получить практической реализации.
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал Лайфу об ожиданиях от встречи президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Подготовку встречи он назвал "хорошим симптомом".
— Но пока мы не можем ручаться за наполнение. В очередной раз мы надеемся, но не исключено, что всё это не получит практической реализации. Тем не менее будем надеяться, что это будет первая сдвижка с мёртвой точки, — сказал депутат.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 19 августа готовится принять Владимира Путина в форте Брегансон. Кремль подтвердил подготовку скорого визита российского лидера во Францию.