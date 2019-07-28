Квят отметил рождение дочери третьим местом в сумасшедшей гонке
Для российского пилота попадание на подиум стало первым после его возвращения в "Формулу-1".
Гран-при Германии 2019 года стало яркой вспышкой на фоне спокойного и тихого хода последних сезонов "Формулы-1". А нужно-то было всего ничего — дождь! Осадки на Хоккенхаймринг буквально перевернули всё с ног на голову.
Во время гонки дождь начинался несколько раз. И это регулярно путало карты всем пилотам. Чего только стоит тот факт, что на одном и том же повороте целых шесть гонщиков вылетали с трассы. Кто-то из них не смог продолжить борьбу, как, например, Шарль Леклер, который на своей Ferrari претендовал на победу в гонке после старта с десятого места.
(#F1 #GermanGP) Charles Leclerc Crashes pic.twitter.com/qDmviHpDRR— Formula1 Videos (@518mc) July 28, 2019
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, завоевавший вчера поул-позицию, долгое время сохранял лидерство, однако в один момент всё пошло наперекосяк и у него. Британец в том самом злополучном месте сломал переднее антикрыло и окончательно потерял гонку. После этого он схлопотал штраф, потерял кучу времени на пит-лейне и в итоге финишировал за пределами очковой зоны на не столь привычной для себя одиннадцатой позиции.
(#F1 #GermanGP) Lewis Hamilton *Wide pic.twitter.com/5BYd6frgCL— Formula1 Videos (@518mc) July 28, 2019
Казалось, что проблемы Хэмилтона — это отличный шанс для его партнёра Валттери Боттаса сократить отставание от главного конкурента, но и финн угодил в ту же самую ловушку, причём он разбил машину окончательно и продолжить борьбу уже не смог.
(#F1 #GermanGP) Valtteri Bottas Crashes pic.twitter.com/89rj29YKRi— Formula1 Videos (@518mc) July 28, 2019
Массовыми сходами лидеров на дождевой трассе умело воспользовались другие гонщики. Макс Ферстаппен избежал фатальных ошибок и завоевал седьмую победу в карьере, приблизившись к паре гонщиков Mercedes в общем зачёте. Себастьян Феттель после кошмарной квалификации сумел прорваться с двадцатого места на второе. А третье, к радости всех российских болельщиков "Формулы-1", занял Даниил Квят на Toro Rosso!
THAT’S IT! 👊— Toro Rosso (@ToroRosso) July 28, 2019
THAT’S THE RACE!!!!@kvyatofficial is P3!!!! #GermanGP pic.twitter.com/XZc09IGPO6
В команде умело воспользовались последним выездом машины безопасности, вовремя зазвав Даниил на пит-стоп. В результате Квят получил идеальный для погодной ситуации тип шин раньше, чем другие гонщики, и за счёт этого скакнул из подвала пелотона на самый верх. После рестарта за несколько кругов до финиша он оказался на третьем месте, затем даже поднялся на второе, но всё же уступил эту позицию более быстрому болиду Ferrari.
Тем не менее третье место — это невероятный успех для самого Даниила и его команды. За свою карьеру уроженец Уфы уже дважды поднимался на подиум, но тогда в его руках была более быстрая машина Red Bull. Сейчас же он смог финишировать в тройке в сложнейших условиях на не таком скоростном болиде Toro Rosso.
KVY: "It's amazing to be back on the podium. And to bring one back for the team after so many years is special. It was a horror movie with a bit of black comedy out there!"#F1 #GermanGP pic.twitter.com/DvIivcctpp— Formula 1 (@F1) July 28, 2019
В интервью после гонки Квят признался, что заезд был похож то ли на фильм ужасов, то ли на чёрную комедию — настолько он был сумасшедшим. И главное, Даниил подтвердил появившиеся слухи о рождении ребёнка. Этой ночью дочь трёхкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике Келли родила девочку. Так что для Квята сегодня двойной праздник.
This picture says it all.— Toro Rosso (@ToroRosso) July 28, 2019
Also...
Congrats on being a new Daddy @kvyatofficial !!! pic.twitter.com/3hJbkpJ79g
Зачёт пилотов после Гран-при Германии:
- Льюис Хэмилтон — 223 очка
- Валттери Боттас — 184
- Макс Ферстаппен — 162
- Себастьян Феттель — 141
- Шарль Леклер — 120
- Пьер Гасли — 55
- Карлос Сайнс — младший — 48
- Кими Райкконен — 31
- Даниил Квят — 27
- Ландо Норрис — 22
Следующим этапом чемпионата мира "Формулы-1" станет Гран-при Венгрии. Гонка на трассе Хунгароринг состоится уже в следующее воскресенье, 4 августа.