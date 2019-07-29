Автобус с 37 пассажирами вылетел с трассы в Черногории, есть пострадавшие

Пассажирский автобус вылетел с трассы на северо-западе Черногории. Как сообщает национальное телевидение страны, перед этим транспортное средство столкнулось с автомобилем.

Сообщается, что в автобусе, который следовал в сербский Врбас, находилось 37 пассажиров, более 30 получили различные травмы. 26 из них остались на лечении в больнице города Плевля.