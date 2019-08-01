В Правительстве Латвии назвали "несчастьем" победу СССР над фашизмом

Победа Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне принесла Латвии несчастье, об этом заявил глава входящей в правительство республики и придерживающейся националистических взглядов фракции партии "Всё — Латвии" в Рижской думе Дайнис Лоцис.

— К сожалению, не все понимают, что это была за "победа", какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам, — приводит его слова радио Sputnik.

Он также выразил созвучное с позицией правительства мнение, что Латвийская Республика находилась в советской оккупации с 1940 по 1991 год.