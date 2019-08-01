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Опубликовано 1 августа 2019, 20:32

В Правительстве Латвии назвали "несчастьем" победу СССР над фашизмом

Фото © Flickr / Pablo Andrés Rivero

Фото © Flickr / Pablo Andrés Rivero

Победа Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне принесла Латвии несчастье, об этом заявил глава входящей в правительство республики и придерживающейся националистических взглядов фракции партии "Всё — Латвии" в Рижской думе Дайнис Лоцис.

К сожалению, не все понимают, что это была за "победа", какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам, — приводит его слова радио Sputnik.

Он также выразил созвучное с позицией правительства мнение, что Латвийская Республика находилась в советской оккупации с 1940 по 1991 год.

Ранее Лайф сообщал, что русский политик в Латвии попал под суд из-за поздравления с праздником.

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Сергей Тюленин
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