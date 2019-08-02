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Регион
Опубликовано 2 августа 2019, 16:59

Трамп объяснил распад СССР "переименованием в Россию"

Это не первый подобный конфуз. Президент Соединённых Штатов нередко допускает оговорки.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед республиканцами, заявил, что СССР прекратил своё существование из-за переименования в Россию.

— Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией, — говорит американский лидер.

Напомним, это не первый подобный конфуз президента США. Ранее он по ошибке назвал наследника британского престола, принца Чарльза, "принцем китов". Дело в том, что Трамп неверно написал в "Твиттере" титул наследника британского трона, добавив одну лишнюю букву.

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Сусанна Витвинская
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