Трамп объяснил распад СССР "переименованием в Россию"
Это не первый подобный конфуз. Президент Соединённых Штатов нередко допускает оговорки.
Президент США Дональд Трамп, выступая перед республиканцами, заявил, что СССР прекратил своё существование из-за переименования в Россию.
Trump offers an interesting historical interpretation of the fall of the Soviet Union: "Remember the Soviet Union? When it was all together. Before they decided, 'we have to call ourselves Russia.'" pic.twitter.com/Y5d0NJ8mhE— Aaron Rupar (@atrupar) August 2, 2019
— Помните Советский Союз, когда они все были вместе? До того как они решили, что будут называть себя Россией. Когда они были вместе, это всегда было их мечтой, и потом они стали Россией, — говорит американский лидер.
Напомним, это не первый подобный конфуз президента США. Ранее он по ошибке назвал наследника британского престола, принца Чарльза, "принцем китов". Дело в том, что Трамп неверно написал в "Твиттере" титул наследника британского трона, добавив одну лишнюю букву.