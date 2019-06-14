Трамп по ошибке назвал наследника британского престола "принцем китов"

Опечатка стала поводом многочисленных шуток со стороны пользователей соцсетей и журналистов.

Президент США Дональд Трамп опять попал в неловкую ситуацию. Он по ошибке написал в "Твиттере", что во время своего государственного визита в Великобританию встречался не с принцем Уэльским, Чарльзом, а с "принцем китов".

Дело в том, что Трамп неверно написал титул наследника британского трона. По-английски он звучит как Prince of Wales ("принц Уэльский"). Американский лидер допустил опечатку, написав Prince of Whales, что переводится как "принц китов" (по-английски whale — "кит").

Текст вскоре отредактировали, но журналисты и пользователи соцсетей успели сделать снимок сообщения. После этого в Сети появились многочисленные фотоколлажи, в которых пользователи с юмором фантазировали, как может выглядеть "принц китов". Например, они изображали его в короне и в карете, запряжённой морскими коньками. А кто-то представил "принца китов" в виде Аквамена — героя из вышедшего недавно одноимённого боевика.

NEWS! Prince of Whales issues statement after talks with President Trump https://t.co/510xmseu8i pic.twitter.com/ud7csKE3NW — NewsThump (@newsthump) June 13, 2019

Флешмоб подхватил и популярный новостной портал WalesOnline. На короткое время его официальную страницу в "Твиттере" переименовали в WhalesOnline.

Ранее Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ завербовать родственников Ким Чен Ына.