Стал известен секретный пункт, который Япония убрала из декларации с СССР

Предполагалось, что на смену этой декларации должен прийти мирный договор, однако он не подписан до сих пор.

Москва предлагала Токио включить в декларацию 1956 года пункт о том, что СССР и Япония будут стремиться к запрещению ядерного оружия. Однако в Токио это предложение отвергли. Об этом сообщает японское агентство "Киодо", в распоряжении которого оказались рассекреченные документы.

Объясняется это тем, что с 1951 года на Японию распространялся "ядерный зонтик" США и она не могла договариваться о таком запрете. Примечательно, что затем позиция Токио поменялась и она уже стала настаивать на том, что нужно обсудить вопрос ограничения ядерного оружия.

Напомним, что декларация 1956 года восстановила дипломатические отношения СССР и Японии. Однако две страны до сих пор формально находятся в состоянии войны, потому что мирный договор не подписан — по этому поводу активно ведутся переговоры. Токио пытается добиться передачи Японии Южных Курил, которые отошли СССР по итогам Второй мировой войны и которые сейчас являются территорией России.