Квят после триумфа в Германии на Гран-при Венгрии стал лишь 15-м
Фото twitter.com/@F1
Российский пилот Toro Rosso не смог заработать очки для своей команды на завершившемся 12-м этапе в Будапеште.
Первым на Гран-при Венгрии стал Льюис Хэмилтон (Mercedes). Для британца это восьмая победа в этом сезоне. Вторым в Будапеште финишировал Макс Ферстаппен (Red Bull), который сделал лучший круг гонки. На третью ступень пьедестала поднялся Себастьян Феттель (Ferrari).
Here's how it all ended -— Formula 1 (@F1) August 4, 2019
Hamilton, Verstappen and Vettel tasted the last of the pre-holidays champagne
Some big drives in the midfield might see a few more corks fly yet 👀🍾#F1 🇭🇺 #HungarianGP pic.twitter.com/7WNwUQDJmk
Российский гонщик из Toro Rosso Даниил Квят, который в прошлой гонке стал третьим, на этот раз лишь 15-й. Его напарник по команде — 10-й.
Теперь "Формула-1" уходит на летний перерыв. Вернутся гонки в конце августа.