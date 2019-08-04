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Регион
Опубликовано 4 августа 2019, 18:18

Квят после триумфа в Германии на Гран-при Венгрии стал лишь 15-м

Фото twitter.com/@F1

Фото twitter.com/@F1

Российский пилот Toro Rosso не смог заработать очки для своей команды на завершившемся 12-м этапе в Будапеште.

Первым на Гран-при Венгрии стал Льюис Хэмилтон (Mercedes). Для британца это восьмая победа в этом сезоне. Вторым в Будапеште финишировал Макс Ферстаппен (Red Bull), который сделал лучший круг гонки. На третью ступень пьедестала поднялся Себастьян Феттель (Ferrari).

Российский гонщик из Toro Rosso Даниил Квят, который в прошлой гонке стал третьим, на этот раз лишь 15-й. Его напарник по команде — 10-й.

Теперь "Формула-1" уходит на летний перерыв. Вернутся гонки в конце августа.

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Галина Глазко
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