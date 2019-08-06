Названы вредные для здоровья гигиенические привычки времён СССР

Для дезинфекции зубных щёток и снятия косметики с лица советские люди использовали одеколон.

Некоторые представители старшего поколения до сих пор убеждены, что гигиена во времена Советского Союза была самой правильной, а современные средства, напротив, могут нанести вред здоровью. На самом же деле некоторые гигиенические привычки, пришедшие к нам из СССР, опасны, сказано в статье на портале "Рамблер".

Так, за неимением альтернатив в СССР многие в качестве шампуня и геля для душа использовали хозяйственное мыло, в состав которого входят едкий натрий и канифоль.

— Люди настолько привыкли к данному средству гигиены, что даже перестали обращать внимание на жжение, спровоцированное попаданием мыла в глаза или рот, — сказано в статье.

Как отмечается, современные медики давно пришли к выводу, что использование хозяйственного мыла в гигиенических целях провоцирует развитие дерматита и снижает иммунитет.

Кроме того, во времена СССР газеты могли использовать вместо туалетной бумаги. Это также наносило вред, так как в составе газетной краски присутствует хромат и сульфид свинца, а свинцовое загрязнение организма ведёт к развитию опухолей.

Ещё одной вредной советской привычкой называют использование одеколона для снятия декоративной косметики или дезинфекции зубной щётки. Спиртосодержащий парфюм травмировал глаза и оставлял на лице следы шелушения, принося больше вреда, чем пользы.