Народная защита. Как предохраняются хозяйственным мылом и пепси-колой

Лайф узнал, какие народные средства используют любители альтернативной медицины в качестве контрацепции и насколько эти методы эффективны.

Кал крокодилов и слонов Тампоны из хлопка пропитываются экскрементами крокодила или слона и вводятся во влагалище после полового акта Фото © Pixabay

В Индии предпочитали кал слона, а в Египте — крокодила. Женщины пропитывали тампоны смесью мёда и экскрементов, чтобы избежать нежелательной беременности. Как отмечает акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе, такие методы очень вредны для микрофлоры влагалища. По его словам, это отрицательно действует на слизистую внутренних органов, но никак не спасает женщин от незапланированного зачатия.

Пчёлы на обед Чем больше пчёл девушка съест, тем меньше вероятность забеременеть Фото © Pixabay

Этот метод можно отнести к безумным поверьям: одни барышни пчёл ели, а другие плевали в рот лягушке, чтобы она уберегла их от зачатия. С медицинской точки зрения ни пчёлы, ни лягушки не являются средством контрацепции и противозачаточными свойствами не обладают.

Лимон Женщины вводят во влагалище дольку лимона либо после близости вливают в себя лимонный сок Фото © shutterstock

Это древнее средство использовали в Таиланде и Китае, предполагая, что изменение среды влагалища снижает активность сперматозоидов. Как отмечает гинеколог Виктория Баландина, лимонный метод не является эффективным — риск нежелательной беременности из-за кислой среды не снижается, а использование лимона "внутри" нарушает микрофлору и, опять же, разъедает слизистую.

Травы Настой из можжевельника, крапивы, пижмы, петрушки или ивовой коры нужно выпить после близости Фото © shutterstock

Эти средства действительно обладают противозачаточным эффектом, но, как отмечает фитотерапевт Ольга Галицкова, он настолько незначительный, что полагаться на петрушку и крапиву нельзя. Если был незащищённый контакт, лучше обратиться к врачу, а не надеяться на зелье.

Хозяйственное мыло Вводится внутрь влагалища, где при воздействии температуры тела и влажности мыло тает Фото © shutterstock

Женщины используют хозяйственное мыло, чтобы среда влагалища стала щелочной и уничтожила сперматозоиды. Но, по словам гинекологов, мылом вопрос не решить — вместе с беременностью можно приобрести ещё и бактериальный вагиноз.

Пепси-кола После полового акта промыть влагалище газировкой Фото © shutterstock

Если пепси-кола прочищает засоры в трубах, то и "женскую" проблему решит — такой логикой, видимо, руководствуются женщины, которые вливают "туда" газировку после интимной близости. Химически активное вещество не уничтожает сперматозоиды, не спасает от зачатия, а приводит к заболеваниям женских половых органов.

Уринотерапия Вместо пепси и лимона некоторые женщины "промываются" собственной мочой Фото © shutterstock

— У мочи нет противозачаточных свойств. А вот занести инфекцию и нарушить микрофлору влагалища с её помощью очень легко, — отмечает Ольга Галицкова.

Использование уринотерапии как средства контрацепции может привести к кольпиту — воспалению слизистой оболочки, которое сопровождается зудом, жжением и болью при половом акте.

Чихнуть и попрыгать Сесть на корточки и чихнуть сразу после полового акта. Если кажется, что этого недостаточно, — попрыгать Фото © shutterstock

Один из античных врачевателей — Соран Эфесский — считал, что резкое напряжение брюшных мышц при чихании должно было вытолкнуть из тела все нежелательные жидкости. Если этого казалось женщине недостаточным, Соран рекомендовал сделать семь прыжков.

Современные гинекологи отмечают, что средняя скорость движения сперматозоида — 3 мм в минуту. Прыжков, чихания и любых других физических упражнений для предохранения недостаточно.

Прерывание Один из самых распространённых методов: мужчина за несколько секунд до эякуляции извлекает свой орган из партнёрши Фото © Pixabay

Мужчине кажется, что он "успел", но через несколько недель выясняется, что он "опоздал". По словам экспертов, треть женщин, обращающихся к гинекологам с признаками беременности, предохранялись именно прерыванием — этот метод нельзя назвать эффективным.

Народные методы не являются эффективными по сравнению с современными средствами контрацепции. Как отмечает Борис Лордкипанидзе, реальным контрацептивным эффектом ни один метод, придуманный знахарями, "мудрецами" и шаманами, не обладает.

— Методы, которые созданы не медиками, в большинстве своём токсичны и негативно сказываются на репродуктивной функции и женщины, и мужчины. Сегодня средства контрацепции — это прерогатива медицины, и отнюдь не народной, — говорит гинеколог.

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