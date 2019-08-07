В Госдуме предложили отапливать квартиры россиян даже летом из-за холодов
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Например, жители столичного региона недавно пережили самую холодную ночь лета. А в Подмосковье 4 августа в отдельных районах воздух остыл до минусовых значений.
Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать отопление в домах россиян даже летом, если температура воздуха установится ниже климатической нормы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение парламентария.
В тексте документа он уточнил, что за июль и первую неделю августа к нему поступило множество обращений граждан по поводу похолодания в их домах. Речь идёт о тех регионах, где лето 2019 года выдалось непривычно холодным.
— Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан, — указывает Власов.
Напомним, жители столичного региона недавно пережили самую холодную ночь лета. А в Подмосковье 4 августа в отдельных районах воздух остыл даже до минусовых значений.
К слову, синоптики обещают москвичам нестабильную погоду до самого конца недели. Например, сегодня в столицу придёт волна потепления, но уже в пятницу вновь ожидается похолодание, которое отступит лишь в выходные.