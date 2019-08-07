Квят случайно повторил мем с неверным парнем
Фото © instagram/kymillman
Фотография с российским гонщиком "Формулы-1" мгновенно стала объектом многочисленных шуток.
Фотография с Гран-при Венгрии с Даниилом Квятом стала главным объектом для "формульных" шуток. Девушка, идущая в обнимку с парнем, оборачивается на российского гонщика, и это кое-что напоминает.
Это своеобразная копия мема "Неверный парень", где молодой человек, идущий под руку с подругой, засматривается на другую девушку.
Фото © Соцсети
Фото с Квятом тут же стало объектом гоночных мемов. Главный из них — это команда Red Bull, которая недовольна своим пилотом Пьером Гасли и хочет заменить его на Даниила Квята.
При этом у оригинального фото с Квятом есть история. Снимок сделал фотограф Ким Илльман. Он запечатлел грустного журналиста и бывшего гоночного чемпиона Давиде Вальсекки с его коллегой Федерикой Масолин.
— Это фото стало вирусным по всей Италии, используется во многих мемах. Это один из моих любимых снимков с прошлой гонки и самый популярный пост в инстаграме Федерики, — рассказал Илльман.
При этом фотограф приложил всю серию снимков, и стало понятно, что Квят коснулся руки Федерики, благодаря чему она и обернулась, чтобы поздороваться.
Напомним, что на Гран-при Венгрии Квят занял лишь пятнадцатое место, а за неделю до этого попал в тройку призёров в Германии.