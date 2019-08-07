Квят случайно повторил мем с неверным парнем

Фотография с российским гонщиком "Формулы-1" мгновенно стала объектом многочисленных шуток.

Фотография с Гран-при Венгрии с Даниилом Квятом стала главным объектом для "формульных" шуток. Девушка, идущая в обнимку с парнем, оборачивается на российского гонщика, и это кое-что напоминает.

Это своеобразная копия мема "Неверный парень", где молодой человек, идущий под руку с подругой, засматривается на другую девушку.

Фото © Соцсети

Фото с Квятом тут же стало объектом гоночных мемов. Главный из них — это команда Red Bull, которая недовольна своим пилотом Пьером Гасли и хочет заменить его на Даниила Квята.

При этом у оригинального фото с Квятом есть история. Снимок сделал фотограф Ким Илльман. Он запечатлел грустного журналиста и бывшего гоночного чемпиона Давиде Вальсекки с его коллегой Федерикой Масолин.

— Это фото стало вирусным по всей Италии, используется во многих мемах. Это один из моих любимых снимков с прошлой гонки и самый популярный пост в инстаграме Федерики, — рассказал Илльман.

⁣⁣При этом фотограф приложил всю серию снимков, и стало понятно, что Квят коснулся руки Федерики, благодаря чему она и обернулась, чтобы поздороваться.