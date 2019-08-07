Зюганов заявил, что на протесты в Москве выделены огромные суммы из-за рубежа

Депутат Государственной думы призвал расследовать возможное иностранное вмешательство во внутренние дела России.

Только по одному пункту почти миллиард рублей был начислен на российские счета в преддверии протестных акций в Москве. Об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов. По его словам, эти деньги пошли на организацию митингов в столице.

— Это уже имеет документальное подтверждение. Я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция (прошедшая 3 августа в Москве. — Прим. Лайфа) — все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил: только по одному счету направлено на эти цели почти миллиард рублей, — заявил депутат журналистам в ходе пресс-конференции.

Парламентарий добавил, что намерен добиваться расследования фактов финансирования из-за рубежа организаторов протестов в Москве.

— Я бы хотел, чтобы в ходе рассмотрения на Совете Госдумы мы не только создали комиссию по расследованию этих вещей, но и одновременно расследовали тех, кто крышует эту операцию, — подчеркнул Геннадий Зюганов, отметив, что аналогичные обсуждения необходимо провести в правительстве страны и Совбезе РФ.

В рабочую группу Госдумы, которая займётся изучением всех существующих материалов о возможных или уже осуществлённых попытках вмешательства в избирательную кампанию в России, могут войти представители всех четырёх фракций Госдумы.