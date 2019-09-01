Никакого праздника! Правдивые эмоции детей в их первый учебный день: 10 фото
Август близится к концу, а это значит, что скоро толпы детей пойдут в школы и детские сады после нескольких месяцев ничегонеделания. В подборке ниже — 10 правдивых фото того, что ждёт родителей уже меньше чем через месяц.
Фото © Instagram/lynnsss8
В первый учебный день дети делятся на два типа
Фото © Reddit/MudxCrabx
В руках у самого младшего ребёнка, которому ещё рано в школу: "Если я не буду держать табличку, то начну кричать"
Фото © Reddit/grux9
Неважно, сколько стикеров на фото, счастливее от этого девочка не стала. Ни на фотографии, ни в жизни
Фото © Instagram/livbydesign
На фотографии слева вы можете увидеть счастливого первоклассника. Но спустя год ситуация кардинально изменилась
Фото © Reddit
Каждый взрослый знает, что чувствуют дети на этих снимках
Фото © Facebook / Carole Garcia
Фото © Imgur/agitator
Твоё лицо, когда понял, что в детском саду нет никакого, даже самого маленького, сада
Фото © Instagram/lynnsss8
Не дай им забрать меня!
Фото © Instagram/courtneyaddams
Мама говорила, что я пожалею о причёске. Нет
Фото © Reddit/LilUziBert91
"1-й класс. Моя мама забыла сделать табличку"
Фото © Facebook/EssentiallyMommingBlog