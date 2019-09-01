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Опубликовано 1 сентября 2019, 10:00

Никакого праздника! Правдивые эмоции детей в их первый учебный день: 10 фото

Август близится к концу, а это значит, что скоро толпы детей пойдут в школы и детские сады после нескольких месяцев ничегонеделания. В подборке ниже — 10 правдивых фото того, что ждёт родителей уже меньше чем через месяц.

Фото © Instagram/lynnsss8

Фото © Instagram/lynnsss8

В первый учебный день дети делятся на два типа

Фото © Reddit/MudxCrabx

Фото © Reddit/MudxCrabx

В руках у самого младшего ребёнка, которому ещё рано в школу: "Если я не буду держать табличку, то начну кричать"

Фото © Reddit/grux9

Фото © Reddit/grux9

Неважно, сколько стикеров на фото, счастливее от этого девочка не стала. Ни на фотографии, ни в жизни

Фото © Instagram/livbydesign

Фото © Instagram/livbydesign

На фотографии слева вы можете увидеть счастливого первоклассника. Но спустя год ситуация кардинально изменилась

Фото © Reddit

Фото © Reddit

Каждый взрослый знает, что чувствуют дети на этих снимках

Фото © Facebook / Carole Garcia

Фото © Facebook / Carole Garcia

Фото © Imgur/agitator

Фото © Imgur/agitator

Твоё лицо, когда понял, что в детском саду нет никакого, даже самого маленького, сада

Фото © Instagram/lynnsss8

Фото © Instagram/lynnsss8

Не дай им забрать меня!

Фото © Instagram/courtneyaddams

Фото © Instagram/courtneyaddams

Мама говорила, что я пожалею о причёске. Нет

LilUziBert91

Фото © Reddit/LilUziBert91

Фото © Reddit/LilUziBert91

"1-й класс. Моя мама забыла сделать табличку"

Фото © Facebook/EssentiallyMommingBlog

Фото © Facebook/EssentiallyMommingBlog

10 фото взрослых, которые решили поиграть на детской площадке и потерпели фиаско

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Сергей Трофимов
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