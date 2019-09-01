Никакого праздника! Правдивые эмоции детей в их первый учебный день: 10 фото

Август близится к концу, а это значит, что скоро толпы детей пойдут в школы и детские сады после нескольких месяцев ничегонеделания. В подборке ниже — 10 правдивых фото того, что ждёт родителей уже меньше чем через месяц.