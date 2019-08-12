Red Bull шокировал "Формулу-1", выбрав в главную команду не Квята

Российский гонщик останется до конца сезона в Toro Rosso, а его теперь уже бывший партнёр Алекс Албон сядет за руль более быстрой машины.

Команды "Формулы-1" Red Bull шокировала автоспортивный мир очередной рокировкой гонщиков. На протяжении всего сезона ходили активные слухи о замене Пьера Гасли на Даниила Квята, который после возвращения демонстрирует отличные результаты. Однако в Red Bull рассудили иначе, решив до конца сезона дать шанс молодому тайскому новичку Алексу Албону, который был партнёром Квята в Toro Rosso.

— Команда использует оставшиеся девять гонок сезона для того, чтобы оценить выступления Алекса и принять взвешенное решение, кто же будет партнёром Макса в 2020 году, — говорится в заявлении Red Bull.

Заявление команды даёт понять, что её выбор ещё не окончательный. То есть Red Bull хочет до конца этого сезона оценить силы всех своих пилотов, чтобы решить, кто именно достоин выступать за команду в 2020 году.