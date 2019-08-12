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Регион
Опубликовано 12 августа 2019, 14:22

Кузнецова попросит отозвать иск против родителей, взявших сына на митинг

Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Анна Кузнецова. Фото © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обратится в Генеральную прокуратуру России с просьбой отозвать иск Прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на прошедший 27 июля несанкционированный митинг с годовалым сыном. Об этом рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Кузнецова напомнила, что родители ребёнка заявили, что не принимали участие в акции и не подвергали опасности жизнь малыша.

Со своей стороны мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск Прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых. При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде, — сказала омбудсмен.

Она отметила, что позицию прокуратуры можно понять, так как ведомство обязано реагировать на признаки того, что жизнь и здоровье ребёнка подвергаются опасности.

Участие в несанкционированных митингах несёт потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь, — подчеркнула уполномоченный.

Кузнецова также заявила о необходимости принятия профилактических и превентивных мер для того, чтобы в будущем подобные случаи не повторились.

Как ожидается, иск Прокуратуры Москвы о лишении супругов Проказовых родительских прав будет рассмотрен Перовским судом 28 августа.

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Эмила Сидорова
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