Прокуратура требует лишить родительских прав москвичей, взявших сына на митинг

В Москве прокурор направил в суд заявление о лишении родительских прав супругов, которые пришли на прошедший 27 июля несанкционированный митинг с годовалым сыном. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как отмечается, в ходе акции супруги передали ребёнка, в силу возраста находящегося в беспомощном состоянии, постороннему человеку, "что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда".

В ведомстве считают, что мужчина и женщина злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына.

Ранее Лайф сообщал, что один из участников несанкционированного митинга в Москве для беспрепятственного прохода мимо оцепления взял на руки чужого ребёнка. Мужчина скрылся от следствия и объявлен в розыск.