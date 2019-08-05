Один из фигурантов дела о беспорядках в Москве скрылся и объявлен в розыск

Участник массовых беспорядков в Москве Сергей Фомин скрылся от следствия, он объявлен в розыск. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

— Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребёнка для беспрепятственного прохода мимо оцепления, — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчине заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Сотрудникам ГУ МВД России по Москве и Подмосковью поручено провести оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Фомина.

Ранее суд арестовал девять фигурантов дела о массовых беспорядках в центре российской столицы, которые произошли 27 июля. В их числе 22-летний нижегородский активист Владислав Барабанов и студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон.