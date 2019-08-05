Суд арестовал уже седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

Следствие считает, что именно 22-летний Владислав Барабанов координировал действия толпы на Петровском бульваре.

Пресненский суд Москвы арестовал седьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в центре столицы, которые произошли 27 июля. Им оказался 22-летний нижегородский активист Владислав Барабанов. СК считает, что именно он координировал действия толпы на Петровском бульваре. Однако Барабанов вины не признает.

Судья согласилась с доводами следователя, что обвиняемый может скрыться, уничтожить доказательства по делу и оказать давление на свидетелей.

— Суд счел ходатайство следствия об аресте Барабанова обоснованным и постановил избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 сентября, — прозвучало в зале судебных заседаний.

На прошлой неделе Пресненский суд арестовал других фигурантов дела о массовых беспорядках. Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Егор Жуков и Иван Подкопаев были взяты под стражу на два месяца.

Кроме того, как уже сообщал Лайф, на незаконном митинге 27 июля поймали более 130 уклонистов от службы в армии.Им грозит до двух лет лишения свободы.