СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции 27 июля

Кроме того, были возбуждены уже три уголовных дела о применении насилия к представителям власти.

Несогласованная акция протеста, которая была проведена 27 июля в центре столицы, вылилась в еще одно уголовное дело. Об этом информирует во вторник пресс-служба управления Следственного комитета по городу Москве.

— На основании материалов процессуальной проверки и материалов, поступивших из органов прокуратуры... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, накануне несогласованного мероприятия в соцсетях размещались открытые призывы принять в нем участие. Причем организаторы заведомо допускали, что их данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки.

Участники акции, которые вышли на улицы 27 июля, игнорировали законные требования представителей власти, грубо нарушали общественный порядок, применяли насилие в отношении правоохранителей, прорывали оцепление. Часть из них, выйдя на проезжую часть, парализовали движение транспорта на Садовом кольце, говорится в сообщении СК.

— Следствием будет дана принципиальная оценка действиям как организаторов указанных массовых беспорядков, так и лиц, призывавших к их проведению или принимавших участие в них, — уточнили в следствии.

Напомним, что на субботнем несогласованном митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. Кроме того, были возбуждены три уголовных дела о применении насилия к представителям власти. К слову, это достаточно серьёзная статья, она может предусматривать лишение свободы на срок до десяти лет.