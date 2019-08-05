Суд арестовал девятого фигуранта дела о беспорядках в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках в центре российской столицы, которые произошли 27 июля. Им оказался Сергей Абаничев.

Судья согласилась с доводами следствия. Мужчина, которому предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, будет находиться под арестом по меньшей мере до 27 сентября.

Ранее по делу о беспорядках в Москве были арестованы 22-летний нижегородский активист Владислав Барабанов и студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон.

Как уже сообщал Лайф, на незаконном митинге 27 июля поймали более 130 уклонистов от службы в армии. Им грозит до двух лет лишения свободы.