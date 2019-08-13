В Госдуме предложили заключить договор с Украиной по поставкам воды в Крым

Возобновление поставки пресной воды в Крым выгодно не только жителям республики, но и властям Незалежной, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что за последние годы власти республики смогли приспособиться к условиям, создавшимся после перекрытия Северо-Крымского канала Киевом, однако Украине и России всё же стоит обсудить данный вопрос.

Депутат заявил, что с точки зрения экономики Украине также было бы выгодно поднять тему возобновления подачи воды по каналу, так как перекрытие водоснабжения привело к заболачиванию земель в Херсонской области.

— Нужно садиться за стол переговоров и решать этот вопрос исходя из взаимовыгодных позиций, заключив соответствующее межгосударственное соглашение. Мы надеемся на здравомыслие нового президента Украины Владимира Зеленского, — отметил он.

Кроме того, он выразил мнение, что прежний украинский лидер, Пётр Порошенко, не был заинтересован в данном вопросе, так как "кроме антироссийской риторики, ему не было интересно больше ничего".

Отмечается, что до воссоединения Крыма с РФ Незалежная обеспечивала до 85 процентов потребности полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Позже власти Украины приняли решение полностью прекратить подачу воды по каналу.

Ранее стало известно, что власти Крыма хотят начать переговоры с Киевом о пропуске на полуостров воды из реки Днепр, которая берёт исток в России.